Sommergespräch mit der FDP in Kempen : FDP will mehr Klima-Hilfe für Bürger

Die Stadtverwaltung – hier das Rathaus am Buttermarkt – in Kempen soll digitaler werden, fordert die FDP. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Kempener Stadtverwaltung sollte Bürger besser informieren, offener und digitaler werden, fordert die FDP. Die Liberalen wünschen sich mehr Visionen in der Stadtverwaltung.

Mit Blick auf die steigenden Energiekosten treibt viele Bürger derzeit eine Sorge um: Wie kommen wir gut durch Herbst und Winter? Wie können wir Energiekosten einsparen? Welche Alternativen gibt es zur Gas- oder Ölheizung? Groß ist derzeit das Interesse an Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen – ein Förderprogramm für erneuerbare Energien, das die Stadt für private Hausbesitzer aufgelegt hatte, war innerhalb weniger Wochen ausgeschöpft.

Dabei hat die Stadt den Klimawandel im Blick. Dazu wird derzeit ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt, das im Herbst vorgestellt werden soll. Damit will Kempen vor 2040 die Klimaneutralität erreichen, gemeinsam mit den Bürgern den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren. Das entsprechende Leitbild zum Konzept beschloss der Rat im Juni. „Wir haben mit dem Leitbild einen guten Schritt gemacht, mit allen Parteien“, sagt Cedric Franzes, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Kempener FDP. Nun gelte es, das Leitbild mit Leben zu füllen.

Info FDP lehnt weitere Steuererhöhungen ab Mit Blick auf die kommenden Beratungen zum Haushalt 2023 lehnt die FDP weitere Steuererhöhungen oder die Erhöhung von Gebühren ab. Das machten Vertreter der Partei im Sommergespräch deutlich. „Wir haben die letzten Einsparungen mitgetragen, wollen aber auch Ergebnisse sehen“, sagt Cedric Franzes, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Im Raum stehe auch noch die Trägervielfalt für Kitas.

Für die FDP gehört dazu auch die Frage, wie neue Baugebiete in Kempen mit Energie versorgt werden sollen, „einen Anschlusszwang ans Fernwärmenetz wird es mit uns nicht geben“, sagt Franzes dazu im Sommergespräch mit unserer Redaktion. Gleichzeitig will die FDP auch mehr Klima-Hilfe für Bürger: Die Stadt soll mehr beraten, besser informieren. Schon jetzt bietet die Stadt beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Hochschule Düsseldorf eine kostenfreie Energieberatung für Bürger an, die Hauseigentümer oder Mieter sind. Auch nimmt die Stadt am bundesweiten Wettbewerb „Wattbewerb“ teil, durch den die Zahl der Photovoltaik-Anlagen erhöht werden soll – dazu können Bürger im Solarkataster sehen, ob ihr Haus grundsätzlich für eine Photovoltaik-Anlage geeignet ist, und sich vom Wattbewerbsteam beraten lassen.

Um zu ermitteln, wie gut einzelne Gebäude gedämmt sind, hat die FDP noch eine Idee: Sie hatte kürzlich Überflüge über das Stadtgebiet vorgeschlagen, um mit Wärmebildkameras die Qualität der Dämmung aus der Luft zu untersuchen und so den damit verbundenen Energieverlust zu überprüfen. Anhand der Bilder könne man Bürgern Verbesserungen vorschlagen, das Sparpotenzial ermitteln, gemeinsam Fördermittel von Bund und Land abrufen, das ist die damit verknüpfte Hoffnung der FDP. Um Bürgern aber darzulegen, welche Möglichkeiten es gibt, müsse es mehr Bürgerinformation durch die Verwaltung geben, sagt FDP-Stadtverbandsvorsitzender Mathias Ingenhoven. Man müsse die Bürger stärker „mitnehmen“, fordert Ingenhoven. Dazu könne die Stadt Info-Veranstaltungen im Forum St. Hubert anbieten, etwa zum Thema Wärme.

Grundsätzlich wünscht sich die FDP eine Stadtverwaltung, die offener ist und digitaler arbeitet als bislang, in Projekten denkt, „mir fehlen da Visionen“, sagt Franzes: „Dass jeder einen Laptop hat, verändert die Arbeitswelt in der Verwaltung nicht nachhaltig.“ Mit Blick auf die Offenheit fordert Ingenhoven eine Anpassung der Öffnungszeiten, so dass auch der berufstätige Bürger die Möglichkeit habe, im Rathaus etwas zu erledigen, „wir müssen flexibler werden“, sagt Ingenhoven. Helfen soll auch die Digitalisierung in der Verwaltung: Viele Dinge würden für Bürger einfacher und schneller, wenn sie online erledigt oder beantragt werden könnten, sagt Ingenhoven. Dafür fordert Franzes ein Konzept: „Wir haben keine Digitalisierungsstrategie“, kritisiert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Zudem müsse für diese digitalen Transformationsprozesse ein Budget im Haushalt her.