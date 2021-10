Schulausschuss in Kempen beschäftigt sich mit Hygieneartikeln : Tampons auf der Tagesordnung

Kempen Der Antrag der Kempener FDP-Fraktion wird Thema im nächsten Schulausschuss. Es geht darum, Hygieneartikel wie Binden und Tampons in öffentlichen Einrichtungen anzubieten.

Die Politik in Kempen wird sich in der nächsten Sitzung des Schulausschusses im November mit der Frage auseinandersetzen, ob an Schulen künftig Damenhygieneartikel kostenfrei angeboten werden. Die FDP-Fraktion hatte im März beantragt, solche Artikel wie Binden und Tampons in öffentlichen Einrichtungen anzubieten, etwa in Schulen und bei Behörden. Die Ausgabe solle durch hygienische und vandalismus-sichere Spender in den sanitären Einrichtungen der Gebäude erfolgen. „Des Weiteren soll in die Überlegungen die Installierung einer Pilotphase an einer öffentlichen Einrichtung einfließen, um Erfahrungen in einer realen Umgebung zu sammeln“, erklärt der FDP-Fraktionsvorsitzende Bernhard Lommetz in dem Antrag. Ausgehend von den Ergebnissen aus dieser Pilotphase könnte das Projekt dann fortgeführt, die Kosten in einem der nächsten Haushaltsentwürfe eingeplant werden.