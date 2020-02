Grefrath : FDP-Parteitag bestätigt den Vorsitzenden Dregger

Grefrath Die Mitglieder bestätigten noch einmal, dass man keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellen werde.

Dregger betonte noch einmal, dass die Liberalen keinen Bürgermeister-Kandidaten aufstellen werden, sondern die Kandidatur von Jens Ernesti unterstützen. Mit der „verunglückten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen“ habe man der FDP in Grefrath keinen Gefallen getan. „Wir werden aber vor Ort beweisen, dass eine liberale Stimme im Rat der Gemeinde erforderlich ist.“ Er lobte die Arbeit des Fraktionsvorsitzenden Werner Mülders: „Er vertritt zwar immer knallhart die liberale Idee, hat sich aber nie den sachlichen Argumenten der anderen Parteien verschlossen.“ Der Parteivorsitzende kündigte an: „Wir werden mit einem Info-Stand am Gründonnerstag auf dem Marktplatz vertreten sein.“ Auch beim City-Fest im Mai sowie beim Familienfest werde die FDP präsent sein.