Anlaufstelle für die Bürgerschaft : Grefrather Liberale eröffnen Geschäftsstelle

Grefrath Die Grefrather Liberalen haben an der Stadionstraße in Grefrath eine Geschäftsstelle eröffnet. Die Räume werden parteiintern genutzt, sollen aber auch Anlaufstelle für die Bürgerschaft sein.

Als erste und deshalb bislang einzige Partei hat der Ortsverband der FDP eine Geschäftsstelle in Grefrath eröffnet. Der Raum an der Stadionstraße 15 soll nun Gelegenheit für Fraktionssitzungen, für Vorstandssitzungen, für Gesprächsrunden mit Fachleuten für die verschiedenen Themen im Rat und in den Ausschüssen und auch innerhalb der Partei bieten. Und – das ist den Liberalen genauso wichtig – die Räumlichkeiten an der Stadionstraße sollen eine Anlaufstelle für die Bürgerschaft sein. Jeweils vor den Sitzungen werde die Geschäftsstelle für Öffentlichkeit zugänglich sein, betonte Stephanie Jahrke, Fraktionsvorsitzende der FDP. Die jeweiligen Termine wolle die Partei rechtzeitig auf der eigenen Internetseite www.fdp-grefrath.de und auf der entsprechenden Facebook-Seite veröffentlichen. Auch im Schaufenster der Geschäftsstelle will man informieren. So könnten die Räumlichkeiten auch für eine Bürgersprechstunde genutzt werden, erklärte Stephanie Jahrke.