FDP-Antrag abgelehnt : Gestaltungssatzungen in Kempen werden nicht gelockert

Gestaltungssatzungen in Kempen werden nicht gelockert

Die Gestaltungssatzungen für Baugebiete in Kempen, auf dem Bild das Neubaugebiet Kreuzkapelle, sollen nicht liberalisiert, aber möglicherweise vereinfacht werden. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Kempen Eine Lockerung der bestehenden Gestaltungssatzungen für Baugebiete in Kempen wird es nicht geben. Der zuständige Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz des Stadtrates lehnte in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Antrag der FDP-Fraktion ab.

Die Freidemokraten hatten sich – wie berichtet – in einem bereits 2016 erstmals gestellten Antrag für eine Liberalisierung der entsprechenden Satzungen zur Gestaltung von Häusern und Vorgärten in den Kempener Wohngebieten ausgesprochen. Nun erneuerten sie ihr Ansinnen, bei Dach- oder Fassadengestaltung den Bauherren mehr Freiräume zu ermöglichen.

Mit ihrem Antrag blieb die FDP im Fachausschuss allerdings allein auf weiter Flur. Alle übrigen Ratsfraktionen lehnten ihn einmütig ab. Man wolle keinen „Wildwuchs“, meinte beispielsweise SPD-Sprecher Lutz Strothmann oder eine „Entfesselung“ der Satzungen, wie es Joachim Straeten (Grüne) formulierte. Steffi Beyss (CDU) erinnerte daran, dass in den Baugebieten schon jetzt individuelles Bauen ermöglicht werde. „Wir wollen keine kunterbunten Dächer haben“, sagte sie. Die Mehrheit der Fraktionen schloss sich dem Vorschlag der Bauverwaltung in der Vorlage für den Ausschuss an, mit Blick auf künftige Baugebiete etwa im Kempener Westen Möglichkeiten zu prüfen, wie Gestaltungssatzungen vereinfacht werden können.