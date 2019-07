Bambini-Treff des FC St. Hubert : Dino-Cups für phantastische Spieler

Die Mädchen und Jungen waren engagiert und mit viel Spaß bei der Sache. Am Ende gab es für alle Mannschaften einen Pokal. Foto: Norbert Prümen

St. Hubert Ein Fest für die ganze Familie war der Bambini-Treff des FC St. Hubert. Mädchen und Jungen aus 29 Kindergärten kickten für krebskranke Kinder.

„Mädchen und Jungs, seid ihr alle bereit für den Einzug?“ Die von Karl-Heinz Josten gestellte Frage schallt über den Rasensportplatz an der Stendener Straße. Hunderte Kindergartenkinder nicken. Josten gibt das Handzeichen, Musik erklingt, und die Kinder ziehen in Richtung Tribünen los. Hinter dem großen Banner mit der Aufschrift „33. Bambini-Treff zugunsten krebskranker Kinder der Unicef-Kicker des FC St. Hubert“ schließen sich Dutzende weiterer Banner und Plakate an, die von knallgrünen Grashüpfern, feuerspeienden Drachen, wilden Tigern und Rennschnecken bestimmt werden. Entsprechend ihrer Mannschaftsnamen haben die Kitas gestaltet und gemalt.