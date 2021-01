Investitionsprogramm von Bund und Land : Fast drei Millionen Euro für Ganztagsbetreuung im Kreis Viersen

Willich/Kempen/Tönisvorst/Grefrath Das Geld aus dem Investitionsprogramm von Bund und Ländern zur Abmilderung der Corona-Folgen steht für den Ausbau der Kapazitäten und der Qualität in der Ganztagsbetreuung zur Verfügung.

Nachdem Bund und Länder eine Verwaltungsvereinbarung für das Investitionsprogramm in den Ganztagsausbau beschlossen haben, mit dem insgesamt 750 Millionen Euro in Grundschulen in ganz Deutschland fließen sollen, steht jetzt fest: Für die Schulen im Kreis Viersen sind aus diesem Programm insgesamt drei Millionen Euro für den Ausbau der Kapazitäten und der Qualität in der Ganztagsbetreuung gedacht.