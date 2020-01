Familienkonzert : Von den Tricks, im Rokokosaal einen Gruselkeller zu schaffen

Kempen Manuela Hörr und Mark Roberts kamen als „Die Lauscher“ für ein Familienkonzert nach Kempen. Bei ihnen ging es um Klänge, Töne und Geräusche.

„Für uns gibt es immer was zu hören in unserer Hörbar“, verkündet der Charakter Frau Plong an einem Möbelstück, das man bald als eine Bar zum Hören und Geräusche machen identifizieren kann. Sie erzählt von angenehmen Geräuschen, wie dem Bimmeln, das den fahrenden Eismann ankündigt. Nervig ist dagegen das Summen einer Fliege. Daraus entwickelt sich eine Jagd mit der Fliegenklatsche, die für viel Heiterkeit sorgt und schließlich in einer Percussion mit vier Fliegenklatschen endet.