St. Hubert : Zum Weltkindertag ein Fest für die ganze Familie

St. Hubert Spiel und Spaß steht im Mittelpunkt beim Familienfest zum Weltkindertag, zu dem Jugendamt, Familienzentrum St. Hubert und Kinderschutzbund Kempen für kommenden Samstag, 21. September, 12 bis 17 Uhr, auf das Außengelände am Jugendamt in St. Hubert, Antoniusstraße 22-24 (Ecke Aldekerker Straße), einladen.

Mit Unterstützung von verschiedenen Institutionen, Vereinen und Verbänden, die auch in den Arbeitsgruppen der so genannten Kommunalen Präventionskette der Stadt mitwirken, sollen zahlreiche Spiel- und Kreativ-Aktionen für ein abwechslungsreiches Programm in kindgerechter Atmosphäre sorgen.