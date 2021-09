Aktion am 18. September : Familienfest zum Weltkindertag in Kempen

Das Familienfest findet an mehreren Orten in Kempen statt. Foto: schnettler

Kempen Corona-bedingt gibt es in diesem Jahr kein Familienfest an einer Stelle in Kempen, sondern an mehreren Orten. Wer mag, plant eine kleine Route und steigt aufs Rad.