Ausflugstipp für Kinder : Kempen plant Familienfest zum Weltkindertag

Rund um die Burg gibt es für Kinder am Samstag, 24. September, einiges zu entdecken: Unter dem Motto „An der Burg bewegt sich was“ lädt die Stadt zum Familienfest zum Weltkindertag von 12 bis 17 Uhr ein. Viele Einrichtungen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm für jüngere und ältere Kinder.

Unter anderem bauen Familienzentren einen Bewegungsparcours auf, Klassiker wie Dosenwerfen und Entenangeln steuern weitere Kitas und der Jugendamtselternbeirat bei. Sportlich wird es auf dem Fahrrad-Parcours, den das Referat für Umwelt und Klimaschutz der Stadt Kempen aufbaut. Die Grundschule Wiesenstraße lädt zu Gruppen-Ski und Minigolf, der TuS St. Hubert bietet Kleinfeld-Tennis an. Ebenso können sportliche Besucher sich beim Mini-Torwandschießen oder Cross-Boule ausprobieren, die städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen organisieren im Rahmen der Aktion „Nachtfrequenz“ ein E-Sport-FIFA-Turnier für Jugendliche ab zwölf Jahren in der Zeit von 16 bis 22 Uhr im Haus für Familien „Campus“. Der Eintritt ist kostenfrei – um Anmeldung in den Jugendtreffs wird gebeten. Auch Zuschauer sind willkommen.