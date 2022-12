Werbe- und Bürgerring St. Hubert Weihnachtsmarkt mit familiärer Atmosphäre

Lichter schmücken die Wege, der Duft von Crêpes, Waffeln und Glühwein hängt in der winterlich-kalten Luft, und aufgeregte Kinderstimmen sind zu hören: In St. Hubert wurde es am Sonntag wieder weihnachtlich. Mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und zahlreichen lokalen Händlern lud St. Hubert zum alljährlichen Weihnachtsmarkt rund um die Pfarrkirche St. Hubertus ein. Zu kaufen gab es Dekoartikel, Honig, Handarbeit aus Holz und sogar Fahrradschläuche, die Mägen der Gäste füllten Currywurst-, Crêpe- und Glühweinstände sowie das Messi-Café im Marienheim.