Vorfall in Oedt Falsche Gemeinde-Mitarbeiter bestehlen Seniorin

Die Seniorin ging daraufhin mit der unbekannten Frau in den Keller, lehnte ihre Haustür aber nur an. Kurz nachdem die Unbekannte das Haus verlassen hatte, entdeckte die 88-Jährige, dass ihre Küche durchwühlt worden war. „Anscheinend ist während des Aufenthalts der beiden Frauen im Keller eine dritte Person ins Haus gekommen und hat die Küche durchsucht“, so die Polizei. Die Oedterin stellte den Diebstahl eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags fest und beschreibt die Betrügerin wie folgt: Sie war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte eine normale Statur und war 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Sie sprach akzentfreies Deutsch.