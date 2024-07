Fahrradparkhaus in Kempen Schiefner ist erstaunt über Antrag der CDU

Hintergrund seiner Besorgnis ist die Tatsache, dass es für das Parkhaus bereits eine Förderzusage von mehr als einer Million Euro vom Bund gibt. Der Kempener Stadtrat hatte zudem im Dezember mehrheitlich beschlossen, dass die Stadt einen Eigenanteil von 410.000 Euro übernimmt. Zwischenzeitlich drohte die Förderung des Bundes zu platzen, was in Kempen für Verunsicherung sorgte. Anfang Juli war dann aber Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) in Berlin, um im Bundesministerium für Digitales und Verkehr die Förderurkunde in Empfang zu nehmen, mit dabei waren auch Schiefner und der Kreis-Viersener CDU-Abgeordnete Martin Plum.