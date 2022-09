Aktionsbündnis Kidical Mass lädt ein : Bunte Fahrraddemo am Sonntag in Kempen

Zum vierten Mal laden die Organisatoren für Sonntag, 25. September, zur Fahrraddemo des Aktionsbündnisses Kidical Mass ein. Foto: Edward Wypchlo

Kempen Bundesweit gibt es am Wochenende Fahrraddemos. Das Aktionsbündnis Kidical Mass ruft dazu auf. Auch in Kempen ist eine Aktion für Familien geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bundesweit steigen Eltern und Kinder am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, auf Fahrrad, Laufrad oder Roller: In mehr als 160 Städten wollen sie dafür demonstrieren, dass Kinder sicher im Straßenverkehr unterwegs sein können. Zu den bundesweiten Fahrraddemos ruft das Aktionsbündnis Kidical Mass auf. Organisatorin Simone Kraus erklärt die Hintergründe: „Wir passen unsere Kinder an eine Umwelt mit immer mehr Autos an und stecken sie in Warnwesten, anstatt die Infrastruktur zu verbessern.“

Dabei habe ein kindgerechtes Verkehrssystem zahlreiche positive Effekte, so Kraus: „Es schützt nicht nur unsere Kinder, sondern auch die immer größer werdende Gruppe der Älteren, es hilft Mobilitätseingeschränkten, dem Klima und unser aller Gesundheit.“ Deshalb fordert das Aktionsbündnis, dass das Straßenverkehrsrecht komplett umgekrempelt wird: Alle sollten sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad, dem Roller oder zu Fuß auf den Straßen bewegen können. Tempo 30 müsse als Regelgeschwindigkeit innerorts ebenso ermöglicht werden wie der unkomplizierte Bau von breiten, baulich getrennten Radwegen, so die Forderung des Bündnisses.

Auch in Kempen ist das Aktionsbündnis Kidical Mass aktiv. Dort laden die Bürgerinitiative „Fairer Verkehr in St. Hubert“ und die Bürgerinitiative Kempen (BIKK) zum vierten Mal für Sonntag, 25. September, zur bunten Fahrraddemo unter dem Motto „Uns gehört die Straße“ ein. „Wir wollen, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können“, teilen die Veranstalter mit. Eingeladen zur Fahrraddemo sind alle – Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern, Familienangehörige und Freunde, um am Sonntag die Straßen von Kempen zu erobern. Auch die Jüngsten können dabei sein. Die Tour ist angemeldet, die Strecke für Kinder angepasst. Sie führt durch Kempen und auch über den Innenstadtring.

Die Polizei sichert die Wege. Start ist um 11 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz im East-Cambridgeshire-Park. Dort wird im Anschluss an die Tour ein Fahrradparcours für Kinder aufgebaut, die ihre Geschicklichkeit dort testen können, die Organisatoren sind mit einem Infostand vertreten. „Es soll ein kleines Fest zum Ausklang werden“, sagt Rainer Clute-Simon für das Kempener Organisationsteam.

Darüber hinaus laden die Organisatoren auch zur Teilnahme an der „Critical Mass“ ein, die traditionell an jedem letzten Freitag im Monat stattfindet. Start ist jeweils um 18 Uhr auf dem Kempener Buttermarkt, die radelnden Teilnehmer drängen auf eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für Radfahrer in der Stadt.

(biro)