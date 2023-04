Vinyl ist mehr als nur Musik Tag des Plattenladens: Warum Vinyl auch heute so beliebt ist

Diesen bizarren Ritt durch die durch Höhen und Tiefen der Branche des Tonträger-Vertriebs hat Eckhard Klausmann aus Oedt begleitet. Aus beruflichen Gründen. Als gelernter Großhandelskaufmann in der Stahlbranche sattelte er um, als er in der Rheinischen Post eine Anzeige gelesen hatte. 1978, an einem Mittwochnachmittag, war das. Das weiß er noch ganz genau. Eine englische Vertriebsfirma suchte einen Mitarbeiter im „Außenbereich Tonträger“. Die Aufgabe: Schallplattenläden in ganz NRW beliefern. Das Lager befand sich damals auf der Immermannstraße in Düsseldorf: Rund 1000 Quadratmeter, randvoll bis unter die Decke mit LPs. Das Innenleben der Auslieferungsfahrzeuge war angepast. In Regalen konnten rund 30.000 LPs transportiert werden. Von Klausmann – geschäftstüchtig – wurden die für die jeweilige Route vorsortiert: alle Labels, alle Branchen, Pop, Jazz, Klassik, Rock – eben alles. „Die Inhaber der Plattenläden kamen zu meinem Lkw und haben die Ware ausgesucht und gekauft“, erinnert sich Klausmann. Verkauft wurden günstige Restposten und auch hochwertiges, aktuelles Material. Jeden Montag wurde der Lkw neu beladen, denn dann kam neue Ware aus London. Der berufliche Weg führte Klausmann zu weiteren, auch weltweit operierenden Stationen, der Branche blieb er treu. 1995 wechselte er in die Selbstständigkeit, 2021 wählte er den Weg in den beruflichen Ruhestand.