Gemeinde Grefrath will Gefährdung ausschließen : Mauer-Check für den Turm der Burg Uda vor Start in die Fest-Saison

Grefrath Mit dem Steiger der Feuerwehr fuhren Fachleute in luftige Höhen hinauf, um das Mauerwerk des Turms der Burg Uda zu begutachten. Bis kleine Schäden behoben sind, bleibt der Bauzaun stehen.

Gerade im Hinblick auf den Vogelschuss und die Veranstaltung „Kitchen on the run“, die vom 13. Juni bis 17. Juli an der Burg Uda stattfindet, war es der Gemeinde wichtig zu prüfen, ob Restaurierungsbedarf an dem historischen Gebäude besteht. Mit einem Steiger der Feuerwehr ging es deshalb auf knapp 24 Meter Höhe hinauf. Die Natursteinkonsolen, die sich unter dem Wehrmauerwerk an der Turmspitze befinden, wurden abgefahren und unter die Lupe genommen. „Durch Frost und Regen leidet dieser Bereich an der Wetterseite. Wir haben etwas lose sitzende Teile abgemacht und Steine von Fenstergewänden an den Schießscharten gesichert, da dort der Mörtel kaputtgefroren war“, beschreibt Antonius Kiwall die Arbeiten.