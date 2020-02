Diskussion in der Politik : Oedt und seine „neue Mitte“

info

Auch die Wahl der Materialien soll dazu beitragen, dass der Platz aufgeräumt und modern wird, erklärte Markus Ridder. Man wolle nicht zu viele Materialien verwenden. So sollen die Nebenanlagen wie Gehwege und Straße in hellem grauem Betonsteinpflaster verlegt werden, der Platz selbst soll einen ockerbräunlichen Ton erhalten. Die Auswahl der Steine soll vor der Entscheidung Bürgern und Politik mit Hilfe von Musterflächen vor Ort vorgestellt werden. Dazu sollen Elemente wie Hochbeet mit Holzauflage auf dem Markt, Kinderspielgeräte und Bänke auf dem Platz vor der Mooren-Halle und eine Stelenreihe am Fußgängerweg für eine gute Optik sorgen.