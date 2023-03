Digitale Welt Expertin rät, Medienkonsum bei Kindern mitzugestalten

Das Internet ist voll von lockenden Angeboten, einer riesigen Auswahl an Spielen. Auch die sozialen Medien sollten sich Eltern besonders ansehen, rät die Expertin. „Wir müssen unsere Kinder begleiten auf dem Weg in diese digitale Welt“, sagt Lehmann, die selbst Mutter eines zehnjährigen Sohnes ist und deshalb auch privat aus Erfahrung spricht. Es gibt drei Bausteine, die Risiken bergen und wo Eltern unbedingt gefragt sind: „Problematische Mediennutzung, unangemessene Inhalte und Kommunikationsrisiken“, erklärt Lehmann, die seit zehn Jahren bei der Landesanstalt für Medien NRW tätig ist. Svenja Hansen unterrichtet an der Regenbogenschule und kann Lehmann nur zustimmen, wie wichtig das Thema ist: „Wenn man die Kinder fragt, was sie werden wollen, möchte jedes fünfte Kind YouTuber oder YouTuberin werden.“ Doch nicht immer steht „Zocken“ auf Platz eins der liebsten Freizeitbeschäftigungen unter den Grundschülern. Das zeigt eine aktuelle Befragung. „Viele sind überrascht, aber ganz vorne liegen Freunde treffen und draußen spielen“, erklärt Lehmann. Erst an vierter Stelle kommt Fernsehen.