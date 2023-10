Aktion zum Schlaganfalltag in Kempen Experten beraten am Telefon zum Thema Schlaganfall

Es ist außerdem Teil eines Netzwerks von 13 Kliniken von Solingen bis Kempen, die sich 2021 zum Neuro-vaskulären Netzwerk Nordrhein plus (Nevano+) zusammengeschlossen haben. Dieses bietet nun am Weltschlaganfalltag, dem 29. Oktober (Sonntag), eine Infohotline zu diesem Thema an. Von 10 bis 16 Uhr sind unter den Rufnummern 0173 2774102 und 0173 3012369 Experten erreichbar, die zu allen Fragen rund um das Thema Antwort geben. Mit am Telefon sind in diesem Jahr die Teams aus mehreren Kliniken und Praxen der Region: Universitätsklinikum Düsseldorf (Klinik für Neurochirurgie und Klinik für Neurologie), LVR-Klinikum Düsseldorf, Mediclin-Fachklinik Rhein/Ruhr, Maria-Hilf-Krankenhaus Mönchengladbach, Neuro-Centrum Düsseldorf, Fachklinik Rhein/Ruhr, Krankenhaus Maria-Hilf Krefeld und das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen. Unter der zweiten Rufnummer wird von 13 bis 15 Uhr auch der Experte des Kempener Klinikums, Prof. Dr. Lars Woitecki zu sprechen sein.