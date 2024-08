Grefrather Eissport- und Eventpark August lockt mit Crossfit, US-Cars und Brings

Los geht es am 17. und 18. August, jeweils zwischen 8.30 und 17 Uhr, mit einer Premiere: die Finals des Niederrhein Throwdown im Crossfit, bei dem sich an diesem Wochenende Sportler in verschiedenen Fitness-Disziplinen messen. Crossfit ist ein Kraft- und Konditionierungsprogramm, bei dem die Trainierenden rennen, Seil springen und mit hoher Geschwindigkeit große Lasten über größere Entfernungen bewegen. Dabei werden Kraftdreikampf- sowie Gewichthebetechniken eingesetzt. „Auch wenn man mit Sport nicht allzu viel am Hut hat, was die SportlerInnen da leisten, ist wirklich beeindruckend. Da lohnt sich das Zuschauen“, sagt Veranstaltungsleiter Jan Lankes, der in der Grefrather „Box“, so heißen die Fitnessräume der Crossfit-Sportler, selbst zu Gast war. Die Grefrather Box, Crossfit Grefrath veranstaltet dieses Event erstmals im Eissport- und Eventpark und erwartet einige Zuschauer. Tagestickets für 10 Euro und Wochenendtickets für 15 Euro sind vor Ort erhältlich.