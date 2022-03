Markt in Kempen : Energieberatung beim Eventmarkt im Hagelkreuz

Markt in Kempen

Kempen Die Winterpause ist vorbei. Der Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz lädt zum ersten Eventmarkt in diesem Jahr ein. Ein Schwerpunkt am 17. März ist die Energieberatung.

Nach einer Winterpause startet der Wochenmarkt im Hagelkreuz am Donnerstag, 17 März, wieder mit einem monatlichen Eventmarkt. Immer am dritten Donnerstag im Monat erwarten die Marktbesucher viele Highlights. Mit den Öffnungszeiten von 15 bis 19 Uhr eignet sich der Eventmarkt für einen Bummel zum Feierabend und einen gemütlichen Ausklang des Tages. In diesem Monat hat Quartiersentwickler Ingo Behr zusammen mit dem Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz unter dem Motto „Frühling und Mehr“ wieder ein interessantes Angebot zusammengestellt.