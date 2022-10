Wochenmarkt bleibt auf dem Concordienplatz : Eventmärkte im Kempener Hagelkreuz abgesagt

Der Wochenmarkt auf dem Concordienplatz soll weiter donnerstags stattfinden. Foto: Birgitta Ronge

Kempen Die Märkte auf dem Concordienplatz kommen nicht so gut an wie gedacht. Hoffnung setzt man nun noch in den Wochenmarkt. Von seinem Erfolg hängt ab, ob im nächsten Jahr wieder Eventmärkte stattfinden.

Eine durchwachsene Bilanz ziehen die Veranstalter der Märkte auf dem Concordienplatz im Kempener Hagelkreuz nach rund einem Jahr. Nach einer Umfrage unter den Bewohnerinnen und Bewohnern hatte der Quartiersentwickler Ingo Behr zusammen mit dem Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz und dem Marktmeister Herbert Mohn viel Zeit und Herzblut investiert, um den Markt auf neue Beine zu stellen. In mühevoller Kleinarbeit hatten sie neue Marktbeschicker akquiriert, die den Wochenmarkt beleben sollten. Auch die Uhrzeit war mit donnerstags vom 15 bis 19 Uhr auf die Bedürfnisse von Berufstätigen angepasst worden. Nicht zuletzt sollten monatlich stattfindende Eventmärkte zusätzliche Besucherinnen und Besucher anlocken.

Doch nach rund einem Jahr ist klar: Die Entwicklung des Markes ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Insbesondere die Eventmärkte wurden nicht so gut angenommen wie gedacht. „Wir hatten leider auch viel Pech mit unseren Eventmärkten,“ sagt Ingo Behr, Quartiersentwickler der Stadt Kempen. „Mehrere Male musste der Markt aufgrund von Unwetterwarnungen oder aufgrund der großen Hitze abgesagt werden. So konnte sich der Eventmarkt nicht wirklich etablieren.“

Aus diesem Grund haben sich das Ordnungsamt, der Quartiersentwickler und der Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz schweren Herzens entschieden, die noch ausstehenden Eventmärkte in diesem Jahr ausfallen zu lassen. „Wir möchten uns zunächst auf den Wochenmarkt konzentrieren und das Warensortiment dort ausbauen und stabilisieren“, so der städtische Marktmeister Herbert Mohn. Willi Stenhorst, Vorsitzender des Bürgervereins Kempen-Hagelkreuz, merkt an: „Möglicherweise werden im kommenden Jahr wieder einige Eventmärkte stattfinden können, das hängt aber von der Entwicklung des Wochenmarktes ab.“

Stenhorst hofft, dass die Bewohner und Bewohnerinnen des Hagelkreuzes den Markt künftig noch stärker nutzen werden, denn nur dann ließe sich die Zukunft des Wochenmarktes sichern. „Ein Wochenmarkt ist wichtig für unseren Stadtteil, dort bekommen Besucherinnen und Besucher nicht nur frische Produkte, er kann auch Treffpunkt für Kontakte und zum Austausch sein,“ ergänzt Ingo Behr.

Termine Der für den 20. Oktober geplante Eventmarkt entfällt ebenso wie auch die weiteren in diesem Jahr geplanten Märkte (16. November und 15. Dezember). Der Wochenmarkt im Hagelkreuz dagegen findet wie gewohnt immer donnerstags von 15 bis 19 Uhr auf dem Concordienplatz statt.

