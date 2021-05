Evensong in der Propsteikirche Kempen : Eine Oase zum Innehalten

Kempen Beglückende Erfahrungen machten Besucher beim „Evensong“ in der Kempener Propsteikirche. Das Abendlob der anglikanischen Kirche findet auch bei uns immer mehr Freunde.

Der „Evensong“, das Abendlob der anglikanischen Kirche, findet auch bei uns in beiden Konfessionen immer mehr Freunde. So war es nicht verwunderlich, dass die Propsteikirche – wohl gemerkt corona-konform – bei der jüngsten Abendandacht in diesem Format gut besucht war. Die liturgische Leitung hatte Ralph Hövel, den musikalischen Part übernahm ein Vokalquartett – bestehend aus Milva Reehuis (Sopran), Henriette Kluchert (Alt), Christian Gössel (Tenor) und Stefan Thomas (Bass). Letzterer hatte die dem Chor zugeteilten liturgischen Antworten vierstimmig auskomponiert – und das auf bemerkenswert fantasievolle Weise.

Das etwa dreiviertelstündige Abendlob zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass es – einmal durch hervorragend interpretierte Musik, aber auch mittels meditativer Pausen – für die Besucher zu einer wohltuende Ruhe verströmenden Oase wurde. Liturg Hövel las die Lesung und das Evangelium des Sonntags und bezog sich in seiner Auslegung auf die Jesusworte vom Weinstock und den Reben – überschrieben „Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht“. Gerade in Corona-Zeiten mit all ihren Einschränkungen sei es noch mehr als sonst nötig, Verbindung zu Jesus und Kontakt zum Nächsten zu halten.