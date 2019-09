Erzählcafé : Die Togo-Freunde helfen in Afrika

Tönisberg / St. Hubert Seit fast 40 Jahren unterstützen die beiden Evangelischen Kirchengemeinden St. Hubert und Tönisberg ein Hilfsprojekt in Afrika. Monika Heenen und Marlene Pekau berichteten jetzt im Erzählcafé von ihrer jüngsten Togo-Reise.

Angestoßen wurde die Hilfe durch einen katholischen Geistlichen, der dort das Elend seiner christlichen Schwestern und Brüder sah. So wurde bereits 1981 in St. Hubert ein Arbeitskreis gegründet, der sich für Unterstützung einsetzte. Seinerzeit wurden bei den Weihnachtsbasaren in St. Hubert und Tönisberg insgesamt 7380 D-Mark erwirtschaftet. Die Organisatoren konnten damit über das Medikamentenhilfswerk „Action Medeor“ in Vorst dem Krankenhaus in Landa dringend benötigte Arzneimittel spenden und den Bau einer Wasserleitung mitfinanzieren.