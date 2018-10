Es gibt Fördergelder für Oedt

Im Oedter Rathaus übergibt die Düsseldorfer Regierungspräsidentin Birgitta Rademacher am kommenden Mittwoch die Förderurkunde. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Oedt Regierungspräsidentin Birgitta Rademacher übergibt am kommenden Mittwoch im Rathaus die entsprechende Förderurkunde. Erste Maßnahme ist die Umgestaltung des Marktplatzes.

Die Anstrengungen der Gemeinde Grefrath hätten sich gelohnt, sagt Andreas Sonntag, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat. Gerade erst hat das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bekannt gegeben, dass die Gemeinde für das vorgelegte integrierte Handlungskonzept (ISEK) für Oedt für das laufende Jahr Zuschüsse in Höhe von 123.000 Euro bekommt.

Damit nicht genug: Gestern teilte die Gemeinde mit, dass Regierungspräsidentin Birgitta Rademacher am Mittwoch, 24. Oktober, 10 Uhr, im Oedter Rathaus die Förderurkunde übergibt. „Die Bezirksregierung hat sich kurzfristig bei uns gemeldet und einen Termin ausgemacht“, sagte am Freitag Bürgermeister Manfred Lommetz auf Anfrage der RP. Erste konkrete Maßnahme sei die Umgestaltung des Marktplatzes.

Damit endet eine Geschichte, die im Januar 2016 begann. Nach Bekanntwerden der Ausbaupläne der neuen Sparkasse am Oedter Marktplatz entstand nämlich die Idee, gleichzeitig das gesamte Umfeld neu zu gestalten, um so im Ortskern einen ansehnlichen Platz mit vernünftiger Aufenthaltsqualität zu schaffen. Es stellte sich dann heraus, dass es sinnvoll und für eine Förderung zwingend notwendig wäre, ein Konzept für den gesamten Ortsteil Oedt aufzustellen.

In einem Workshop, der über mehrere Wochen in Oedt stattfand, hat sich unter Leitung von Frank Pflüger, Architekt und Stadtplaner aus Aachen, nach und nach herauskristallisiert, wie Oedt sich nach Meinung der Bürger für die Zukunft aufstellen soll. Auf über 150 Seiten arbeitete man seinerzeit ein Konzept aus, das hilfreich sein sollte, um Fördermittel zu erhalten. Der Finanzierungsumfang für die beantragten Maßnahmen in den Projektjahren 2018 bis 2022 beläuft sich auf 12.246.716 Euro, davon sind 10.52.815 Euro förderfähig. Die Gemeinde hofft auf 70 Prozent.