Viehmarkt in Kempen : Es geht mächtig voran

Viehmarkt in Kempen

Stadt Kempen Die Umbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Ende August soll der Viehmarkt wieder als Parkplatz nutzbar sein. Dann ist Platz für rund 80 Autos. Es gibt auch zwei Elektroladestellen.

So ganz hat es nicht herumgesprochen, vor allem bei auswärtigen Autofahrern, dass der Parkplatz Viehmarkt zurzeit nicht zur Verfügung steht. Man sieht immer wieder aus Richtung Hüls oder St. Tönis kommende Wagen, deren Fahrer plötzlich nicht mehr wissen wohin. Auf dem Parkplatz befinden sich nur Baumaschinen. Im vergangenen Jahr hatte man zwei unterirdische Regenrückhaltebecken gebaut, die das Kanalnetz bei Starkregen entlasten sollen.

Das Speichervolumen liegt bei 1,9 Millionen Liter. Im Sommer vergangenen Jahres waren die Arbeiten fertig, der Viehmarkt konnte wieder als Parkplatz genutzt werden, ebenso für die Herbstkirmes. Vor vornherein stand aber fest, dass der Parkplatz in diesem Frühjahr neue gestaltet wird. Nach dem Altstadtfest begannen die Arbeiten und sind heute schon sehr weit vorangegangen.

Von vornherein in die Planung einbezogen war der hintere Bereich, der mit Rasengittersteinen belegt war und nur bei besonderen Anlässen als Parkplatz zur Verfügung stand. Wenn der neue Parkplatz in absehbarer Zeit fertig ist, hat er 67 statt 62 Stellplätze im alten Bereich, hinzu kommen 18 bis 20 im Erweiterungsbereich. Sowohl Ein- als auch Ausfahrten befinden sich an der Stelle der bisherigen Einfahrt, dafür wird dieser Bereich erweitert.