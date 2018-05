Viersener Fachausschuss berät: Ersthelfer per App zum Einsatz

Ersthelfer per App zum Einsatz

Stadt Kempen Mit der App "Mobile Retter" können professionelle Ersthelfer außerhalb ihrer Dienstzeiten freiwillig an Einsatzorten Hilfe leisten. Die SPD hat die App für den Kreis Viersen vorgeschlagen, der Fachausschuss soll nun beraten.

Ist ein ausgebildeter Ersthelfer als "Mobiler Retter" in der Nähe eines Notfalls, könnte er noch vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte mit lebensrettenden Maßnahmen beginnen - so die Grundidee hinter der App "Mobile Retter". Die Kreisfraktion der SPD hatte Anfang des Jahres angeregt, eine Nutzung der App im Kreis Viersen möglich zu machen. "Der Vorschlag hat nichts mit dem neuen Rettungswachenkonzept zu tun und steht mit dem Thema nicht im Zusammenhang", betont Hans Smolenaers, Vorsitzender der SPD-Kreisfraktion. Von der App könnten die Städte und Gemeinden im Kreis unabhängig von einem Strukturwechsel im Rettungsdienst profitieren.

Das Angebot ist an Ärzte, Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der Feuerwehr oder Pflegekräfte gerichtet. Wenn ein Notruf in der Leitstelle eingeht, ermittelt der Mobile-Retter-Server vollständig automatisiert den zum Einsatzort nächst verfügbaren professionellen Ersthelfer. Dieser wird per App benachrichtigt und kann vor Ort Erste Hilfe leisten.