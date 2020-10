Erstes Saison-Konzert der „Antica e Viva“-Reihe in Kempen : Die unbekannte Welt der Bläsermusik

Info

Die nächsten Termine in der Kempener Paterskirche: ein Klavierabend mit Amadeus Wiesensee am Mittwoch, 28. Oktober, 20 Uhr; Klassik, Rock und Pop für Kinder von und mit Hermann Riffeser und Frajo Köhle am Samstag, 31. Oktober, 15 Uhr; Il Giratempo – „Talkin‘ about Barbara“ (Jazz aus dem 17. Jahrhundert) am Sonntag, 1. November, ab 18 Uhr.