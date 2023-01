Update für Stellwerke Auf Niersexpress-Strecke fahren am Samstag Busse

Die Busse halten in Kleve am Bahnhof (Bussteig 7), in Bedburg-Hau, in Goch in Richtung Düsseldorf am Bussteig 4, in Richtung Kleve am Bussteig 1, in Weeze am Bussteig 2, in Kevelaer am Bahnhof, in Geldern am Bussteig 9, in Nieukerk an der Industriestraße, in Aldekerk an der Güterstraße, in Kempen am Bussteig 1 am Bahnhof sowie in Krefeld am Hauptbahnhof Süd. Der Ersatzfahrplan ist auch im Internet unter www.rhein-ruhr-bahn.de einzusehen.