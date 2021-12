Nach Diebstahl einer Krippenfigur in Kempen : St. Huberter stellen Ersatz-König an der Krippe auf

An der Krippe in St. Hubert steht wieder ein grün gewandeter König. Das Original wurde am Sonntagabend gestohlen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Nach dem Diebstahl einer lebensgroßen Krippenfigur in Kempen-St. Hubert haben Ehrenamtler für Ersatz gesorgt. Die Polizei sucht weiterhin nach dem dritten König und den Tätern.

Nach dem Diebstahl einer Krippenfigur in Kempen-St. Hubert haben Ehrenamtler der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde am Dienstagnachmittag eine Ersatz-Figur aufgestellt. Ein Zeuge hatte laut Polizei am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr am Hohenzollernplatz in St. Hubert drei etwa 20-jährige Männer beobachtet, die eine der lebensgroßen Figuren – einen der Heiligen Drei Könige im grünen Gewand – in den Kofferraum eines schwarzen VW Passat legten und mit lauten Auspuffgeräuschen davonfuhren. Am Auto waren keine Kennzeichen montiert.

Die gestohlene Figur ist Teil eines Projekts, das die Ehrenamtler der Kirchen im vergangenen Jahr starteten, als corona-bedingt die Gottesdienste ausfielen. Um den Familien in St. Hubert eine Freude zu machen, entwarfen sie einen Weihnachtsspaziergang durch den Ort. In einige Vorgärten stehen Holzfiguren, die ein zweites Mal gemeinsam an der Krippe am Hohenzollernplatz zu sehen sind. Mittels QR-Code können Spaziergänger Textbotschaften und Musik an den Figuren abrufen.

Kostenpflichtiger Inhalt Nachdem am Montag der Diebstahl der Figur bekannt wurde, wusste Marion Gosses, Küsterin der evangelischen Gemeinde, schnell Rat. Denn als für den ersten Weihnachtsspaziergang die Sperrholz-Figuren zugesägt wurden, gelang bei einem König die Krone beim Zusägen nicht ganz so wie gewünscht. Er landete deshalb unbemalt in Gosses’ Keller. „Was für ein Zufall, dass es ausgerechnet von diesem König noch ein Exemplar gab“, sagt Gosses, die am Montagabend den Ersatz-König aus dem Keller holte und bemalte, bis er ein grünes Gewand und eine Kopfbedeckung mit Krone hatte. „Die Farbe ist die gleiche“, sagt die Küsterin. Und wer nicht wisse, dass es sich um den Ersatz-König handele, der sehe wahrscheinlich auch gar nicht, dass die Krone beim Zusägen nicht ganz so schön gelungen sei wie beim Original.

Am Dienstagnachmittag stellten die Ehrenamtler nun den Ersatz-König wieder an der Krippe am Hohenzollernplatz auf. Bis Silvester sollen die Figuren für den Weihnachtsspaziergang in St. Hubert stehenbleiben; die Beteiligten hoffen, dass es nicht erneut zu Diebstählen kommt. Ein Schaf, das ursprünglich auch an der Krippe am Hohenzollernplatz stand, wird ebenfalls vermisst. „Es ist traurig, dass jemand so etwas macht“, sagt die Küsterin. Die Figuren hätten nur einen ideellen Wert, seien mit viel Arbeit entworfen worden, „die Kinder haben so einen Spaß daran“.