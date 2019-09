Nach dem Feuer bei Entsorgungsunternehmen : Brandursache bei Schönmackers wird ermittelt

Kempen Der Brand auf dem Betriebsgelände des Kempener Entsorgungsunternehmen Schönmackers hat am Dienstagabend in erster Linie Papierabfälle eingeäschert. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Wie berichtet, waren auf dem Areal „Am Selder“ etwa 150 Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz.

Sie mussten teilweise unter Atemschutz gegen die Flammen vorgehen. Luftmessungen von Experten des Kreises Viersen ergaben, dass nichts Gesundheitsschädliches im Rauch enthalten war. Die Stadt hatte Anwohner zunächst aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Um eine angrenzende Halle und benachbarte Grundstücke in dem Industriegebiet vor Funkenflug zu schützen, wurde eine dritte Drehleiter aus Süchteln hinzugezogen. Der abgelöschte Abfall wurde mit Bulldozern umgeschichtet, alle Glutnester galt es zu erfassen. Die Sicherheitsvorkehrungen dauerten bis nach Mitternacht. Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird jetzt ermittelt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der benachbarte Wertstoffhof sei für die Bürger uneingeschränkt nutzbar, teilte das Unternehmen mit.

