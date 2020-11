Kostenpflichtiger Inhalt: Erfinderberatung in Kempen : Wie Tüftler ihre Patente sichern können

Im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein in Kempen gibt es regelmäßig Beratungsstunden von Experten für Unternehmen und Selbstständige. Dazu zählen auch die kostenfreien Sprechstunden bei Patentanwälten. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Das Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein in Kempen bietet regelmäßig eine Beratung in Sachen Patentschutz an. Am Donnerstag ist der nächste Termin. Wir sprachen mit Organisator Karlheinz Pohl.