Die Erfahrungen von Jan Leichsenring aus Kempen : Corona: Schwierige Zeiten für Praktikanten

Kempen Viele Monate hat Jan Leichsenring nach einem Praktikum gesucht. In vielen Bereichen sei das gerade besonders schwer. Zum Schluss hat er dann doch Glück gehabt.

Es kostete den 15-jährigen Jan Leichsenring viel Überwindung, mit der Bewerbungsmappe in der Hand in Kempener Geschäfte oder Betriebe zu gehen. Immer wieder bekam der Förderschüler dieselben Antworten: „Es sei derzeit keine Praktikumsstelle frei oder gerade vergeben, es wäre Corona, und die Betriebe müssten gucken, dass sie selbst über die Runden kommen“, erzählt der Jugendliche aus Kempen traurig. Dass die Situation derzeit für Praktikumssuchende nicht einfach ist, bestätigt auch Michael Metschies von der Agentur für Arbeit in Krefeld. Er berät unter anderem Förderschüler im Kreis Viersen. „Die Schüler müssen selbstbewusst und offen auftreten, die Suche jetzt ist noch schwieriger als vor der Pandemie“, sagt Metschies.

Jan Leichsenring ist eher ein schüchterner Jugendlicher. Er weiß aber, in welchen Bereichen er nicht schnuppern möchte: „Im Büro, das wäre nichts für mich“, erzählt der 15-Jährige, der die Förderschule in Willich besucht. Sein Traumpraktikum: „Irgendwo, wo ich mich um Tiere kümmern könnte“, sagt Jan. Er selbst hat zwei Katzen und einen Hamster. Unterstützt bei der Suche wurde er von seiner Mutter Birgit Krug. Auch sie verzweifelte oftmals: „Ich habe selbst telefoniert und angerufen“, erzählt sie. Sie vermutet, nicht nur Corona sei das Problem gerade, auch hätte es ihr Sohn schwer, ein Praktikum zu finden, weil er Förderschüler wäre.

Die Zeit drängte. Denn: Anfang November starten die Neuntklässler des Förderzentrums Ost in Willich in ein dreiwöchiges Praktikum. Danach sollen die Schüler einen Tag in der Woche im Betrieb verbringen. Die Schule weiß um die Besonderheit in Corona-Zeiten: „In einzelnen Betrieben ist mehr Rücksprache und Vorabklärung notwendig, da es zum Beispiel eine geringere Auftragslage gibt und die Anzahl der Praktikumsplätze begrenzt ist“, sagt Claudia Funke, Schulleiterin des Förderzentrums Ost in Willich. Bislang konnte aber jedem Schüler ein Praktikum vermittelt werden, denn die Schule pflegt viele Kontakte in unterschiedliche Branchen.