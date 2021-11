Vorfall in Oedt : Variante des Enkeltricks blieb ohne Erfolg

Oedt Betrüger sind mit einem Betrugsversuch mit der Enkeltrick-Masche gescheitert. Eine 72-jährige Seniorin aus Oedt wurde misstrauisch und rief bei ihrer Tochter an.

Nicht an ihr Ziel kamen Telefon-Betrüger bei einer 72-jährigen Seniorin in Oedt. Sie erhielt erhielt auf ihrem Smartphone eine Nachricht von der angeblichen Tochter mit den Worten: „Hallo Mama, ich habe eine neue Telefonnummer. Bitte speichere die Nummer ab.“ Dies tat die Frau auch, wenig später erhielt sie dann die Bitte, eine Überweisung zu tätigen, da auch der Laptop der Tochter kaputt sei. Jetzt wurde sie misstrauisch und rief ihre Tochter über das Festnetz an. Wie sich herausstellte, hatte die Tochter noch ihre alte Mobilnummer und hatte auch nicht um Geld gebeten. Das Misstrauen der Oedterin hat sich buchstäblich bezahlt gemacht, denn so blieb diese Betrugsmasche erfolglos.