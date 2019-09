Am Freitag fertig : Engstelle am Hessenring in Kempen wird beseitigt

Engstelle am Hessenring in Kempen wird beseitigt

Kempen Auf dem Gehweg an der Ecke Mülhauser Straße/Hessenring ist es seit einiger Zeit besonders eng. Dort, wo morgens viele Schüler auf dem Weg zur Schule unterwegs sind, ist zurzeit eine Baustelle. Seit Juli sanieren die Stadtwerke Kempen auf dem Hessenring vom Heyerdrink bis zur Vorster Straße Gas-, Wasser- und Stromhauptleitungen.

Zeitgleich sollen auch sanierungsbedürftige Netzanschlüsse erneuert werden. Die Stadtwerke rechnen damit, dass die Arbeiten in der dritten Novemberwoche beendet sein werden. Zumindest ist ein Ende der Arbeiten direkt an der Ecke in Sicht. Bereits am Freitag sollen die Arbeiten dieses zweiten Bauabschnitts auf dem Hessenring beendet sein. Danach wird hinter der Wiesenstraße weitergearbeitet.