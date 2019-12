Kempen : Die Nordmanntanne ist zum Fest besonders beliebt

Die Eheleute Aldenhofen kamen am Dienstag aus Nettetal, um sich auf dem Platen-Hof in der Stiegerheide ihren Baum auszusuchen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Viele Kunden haben ihren Weihnachtsbaum bereits gekauft, andere ihn reservieren lassen. Bis Heiligabend läuft das Geschäft.

Der Weihnachtsbaum-Verkauf geht in den Tagen vor Heiligabend in den Endspurt. Wer etwas Besonderes sucht, zum Beispiel einen besonders hohen Baum braucht, ist oft schon früh im Advent unterwegs, um ein Exemplar zu reservieren. Aber „normale“ Bäume fürs Wohnzimmer kann man in diesen Tagen auch noch ergattern. Die Preise seien in diesem Jahr stabil geblieben, berichten Anbauer.

Nordmanntanne und Blaufichte wachsen auf dem Feld des Spargelhofs Küthen am Krefelder Weg 100 in Kempen-Unterweiden. „Die Nordmanntanne ist nach wie vor sehr beliebt. Sie hat den Vorteil, dass die Nadeln weicher sind“, sagt Anne Küthen. Aber es finden sich auch immer wieder Liebhaber der Blaufichte, die mit ihrem schönen Duft und ihren stabileren Ästen überzeugt. Weil bei Küthen Bäume aus eigener Zucht wachsen, geht die Nachfrage schon nach St. Martin los. Dann kommen die Kunden, reservieren ihren Baum, können ihn bis zum 20. Dezember abholen und so erst kurz vor dem Fest schlagen lassen. Auf dem Feld sind aber schon viele Bäume reserviert. Aber dank guter Lieferanten aus dem Sauerland gibt es noch genug Auswahl.

Der trockene Sommer 2019 hat das Wachstum des beliebten Weihnachtsschmucks nicht großartig behindert. Aber zusätzliche Arbeit hat die Trockenheit durchaus bereitet, weiß Rudolf Platen vom Platen-Hof in der Stiegerheide zwischen Vorst, Kempen und Oedt. „Wir haben auch dazugelernt. Bei den Neuanpflanzungen sind uns im vergangenen Jahr etwa 25 Prozent kaputt gegangen. Das haben wir in diesem Jahr mit viel Mühe, mit viel Bewässern verhindern können“, sagt Platen. Auf rund vier Hektar betreibt die Familie Platen ihre Weihnachtsbaumkulturen, ausschließlich für die direkte Vermarktung an private Kunden.

Der Regen, der dann im frühen Herbst einsetzte, hat den Bäumen dann noch mal gutgetan und ihnen auch eine schöne Farbe beschert. Auch wenn den Weihnachtsmarktbesuchern der Regen in den vergangenen Tagen schon viel vorkam, wissen die Landwirte: Bis die Reserven wieder aufgefüllt sind, braucht es noch viel mehr Regen. Familie Platen hat einen Tümpel auf dem Hof, an dem sie ablesen kann, dass der Grundwasserstand durchaus noch ein wenig Nachschub von oben gebrauchen könnte.

Gefragter Dauerbrenner ist auch bei Platen die Nordmanntanne. Aber vermehrt verzeichnet man auch wieder Interesse an Blaufichten und anderen Nadelbäumen. Dabei haben ein paar kalte Nächte im Mai dafür gesorgt, dass die Auswahl begrenzter ist. Den Anbauern im Sauerland, die sonst durchaus auch Blaufichten im Angebot haben, seien einige erfroren. „Da können ein, zwei kalte Nächte die ganze Saison beeinflussen“, sagt Platen.