Arbeitsmarkt: Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt

Kreis Viersen Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Viersen ist im Juli um 181 gestiegen. Nicht alle Auszubildenden sind übernommen worden, sie finden aber wahrscheinlich bald neue Stellen. Fachkräfte sind nämlich gesucht.

Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Viersen ist im Juli um 181 auf 9639 gestiegen. „Das ist saisontypisch dem Ende der Schulzeit und vieler Ausbildungsverhältnisse geschuldt“, sagte gestern Bettina Rademacher-Bensing, Leiterin der Agentur für Arbeit Krefeld-Kreis Viersen, bei der Vorlage der aktuellen Monatsstatistik. Die Zunahme der Arbeitslosigkeit betrifft also vor allem die Jüngerem auf dem Arbeitsmarkt. Nicht alle Jugendlichen werden von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen. So ist es zu erklären, warum die Anzahl der Jugendlichen bis zu 25 Jahren, die ohne Arbeit sind, um 124 auf 829 gestiegen ist.

Das werde aber vermutlich kein Dauerzustand bleiben, meint Rademacher-Rensing: „Aus Erfahrung wissen wir, dass gerade diese jungen Fachkräfte nach der Sommerpause schnell wieder in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden. Der Bedarf an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt ist da.“

Positiv ist, dass sich die Kräftenachfrage weiterhin auf sehe hohem Niveau bewegt. Allein im Juli wurden der Agentur für den Kreis Viersen 650 neue Stellen gemeldet, seit Jahresbeginn waren es 4107. Der aktuelle Bestand weist 2879 Stellen auf. „Das hohe Niveau im Stellenzugang und Stellenbestand zeigt, dass der Bedarf an Arbeitskräften weiterhin besteht. Das stimmt mich optimistisch, dass der Arbeitsmarkt in unserer Region auch in den nächsten Monaten stabil bleibt“, sagt Rademacher-Bensing. Gesucht würden aber vor allem Fachkräfte, für Ungelernte ist es schwer.