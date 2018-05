835 Lehrstellen im Kreis Viersen: Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt

Stadt Kempen Noch immer gibt es eine reiche Auswahl an Lehrstellen. Bewerber sollten aber möglichst schnell die Initiative ergreifen, empfiehlt die Agentur für Arbeit. Der IHK bietet eine Hotline über das Duale Studium an.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) bietet ebenfalls Beratung an, in diesem Fall für alle, die an einem Dualen Studium interessiert sind. Wer sein Abitur in der Tasche hat, steht vor einer schwierigen Entscheidung: Soll ich eine Ausbildung machen oder ein Studium beginnen? "Es gibt auch die Möglichkeit, beide zu kombinieren", sagt Heinrich Backes, Referent der IHK-Ausbildungs-GmbH. Ein duales Studium verbinde praktisches Lernen in einem Betrieb mit einem akademischen Studiengang.