Klavierkonzert in Kempener Paterskirche : Batsashvili beherrscht die Emotionen der Tastatur

Kempen Die georgische Pianistin Mariam Batsashvili beeindruckt in der Kempener Paterskirche mit emotionalen Interpretationen der Werke von Ravel, Liszt oder Schubert.

Ohne ein Wort der Begrüßung startete am frühen Mittwochabend der Endspurt der Saison 2020/21 von Kempen Klassik. Mehr als sieben Monate Zwangspause in der Paterskirche sind Geschichte. Wie es sich im letzten Jahr bei den erlaubten Konzerten schon bewährt hatte, gab es wieder ein gekürztes Konzert und dafür zwei an einem Abend – eines um 18 Uhr, das nächste um 20 Uhr. So konnten viele unter den gebotenen Abständen in den Genuss von Livemusik kommen.