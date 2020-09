Konzert in der Paterskirche in Kempen : Eine großartige musikalische Reise

Der erst 22-jährige Pianist Emanuil Ivanov zeigte in der Paterskirche eine phänomenale Leistung. Foto: Norbert Prümen

Kempen Sehnsüchtig von vielen erwartet, hat am Dienstagabend Emanuil Ivanov die Konzertreihe „Klavier extra“ in der Paterskirche in Kempen gestartet. Weil coronabedingt weniger Zuschauer auf einmal zugelassen waren, spielte er zweimal ein verkürztes Programm.

Der bulgarische Pianist (22) hatte als erstes Stück eine Fantasia nach Johann Sebastian Bach von Ferruccio Busoni (1866-1924) gewählt. In diesem Werk konnte man durchaus ein Stimmungsbild der aktuellen Situation des Konzertlebens sehen. Ein großes Gewicht hatten die tiefen Lagen, die aber nicht bedrohlich erklangen, und darüber erhob sich eine oft einfache, klare helle Stimme, die Licht zu bringen schien.

Echoartige Wechsel und ein fein nuanciertes Spiel steigerten die Atmosphäre, die Busoni angelegt hat. Die ausdrucksstarke Interpretation, bei der die leisen Passagen in einem weichen Anschlag überwogen, fesselte das Publikum, man hätte eine Stecknadel fallen hören können.

Ludwig van Beethoven bot mit seiner Sonate in f-moll, der „Appassionata“, dem Pianisten ein größeres Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten. Spannungsvoll gestaltete er die kontrastreichen Elemente und zog alle Register zwischen einem lyrischen und virtuos kraftvollen Spiel.

Eine Steigerung waren die „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky (1839-1881). Aus dieser Programmmusik entwickelte Ivanov eine sehr anschauliche Bilderfolge. Mit einem selbstbewussten Schreiten absolvierte er die erste Promenade zum ersten Bild. Den dargestellten Gnom schilderte er als Wesen zwischen Größenwahn und Zweifeln.

Auf Zehenspitzen wanderte der Betrachter weiter zu einem alten Schloss, das ein geheimnisvoller Ort zu sein schien, in dem aber auch schöne Erinnerungen durch die Lüfte schwebten. Vom Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen über einen rumpelnden Karren bis zum großen Tor von Kiew ging der Spaziergang.