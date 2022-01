Kurse für Eltern und Kinder : Neue Elternschule öffnet in Kempen

Die 36-jährige Jessica Bratfisch benannte ihre Elternschule „LePaLe“ an der Kleinbahnstraße in Kempen nach ihren drei Kindern Letizia, Patrizia und Lennox. Foto: Norbert Prümen

Kempen Jessica Bratfisch bietet für Eltern und Kinder ab Januar viele Kurse in der „Elternschule LePaLe“ in Kempen. Zwei Jahre lang suchte die 36-Jährige nach geeigneten Räumen. An der Kleinbahnstraße hat sie sie nun gefunden.

Die Räume sind frisch gestrichen, die Matten ausgerollt. Jessica Bratfisch freut sich auf den neuen Schritt und macht sich mit ihrer Elternschule „LePaLe“ selbstständig. Die gelernte Krankenschwester suchte zwei Jahre lang nach passenden Räumlichkeiten und hat diese nun an der Kleinbahnstraße 53 in Kempen gefunden. „Ich habe lange Eltern-Kind-Kurse in Krefeld und Umgebung gegeben, prä- und postnatal gearbeitet“, sagt die 36-jährige Inhaberin. Auf 200 Quadratmetern sollen ab Januar Geburtsvorbereitungskurse, Pekip für Eltern und ihre Kinder, aber auch Rückbildungskurse, Fitness für Mamis, Babymassagen und viele andere Kurse stattfinden.

Bereits im Dezember hat Jessica Bratfisch die ersten Eltern mit ihren Kindern begleitet. „Offiziell geht es aber erst ab Januar los“, sagt die gebürtige Kempenerin. Es gebe viele Anfragen – der Bedarf ist ihrer Einschätzung nach groß: „Besonders hat Corona ja alles ausgebremst, jetzt möchten viele sich einfach treffen und miteinander ins Gespräch kommen, die Kinder einfach mal spielen lassen“, sagt Bratfisch.

info Elternschule bietet Kurse im Blocksystem an Homepage im Aufbau Derzeit läuft viel über die sozialen Netzwerke. Doch auch über die Homepage www.elternschule-lepale.de bekommt man Einblick in das vielfältige Angebot für Schwangere, Eltern, Kinder. Schnupperstunden Insgesamt sind es 20 Kurse, die „LePaLe“ anbietet. Babyzeit, Krabbelkurse laufen Blöckeweise einmal pro Woche, 75 Minuten. Man kann auch Schnupperstunden buchen. Mehr Informationen und Anmeldung für alle Kurse unter Ruf 0160 91141985 oder per E-Mail an Lepale@gmx.de.

Damit das sorgenfrei bei ihr stattfinden kann, gibt es nicht nur die 2G-Regel, die alle Teilnehmer befolgen müssen. „Jeder Erwachsene testet sich vor jedem Kursbeginn nochmal zu Hause“, erklärt die Mutter von drei Kindern, die übrigens die Inspirationsquelle für den Namen der Elternschule sind. „LePaLe – dahinter verbergen sich Letizia, Patrizia und Lennox“, erzählt sie. Die Kurse bei ihr seien auch corona-bedingt etwas kleiner als normal.

Etwas unglücklich findet sie, dass eine Elternschule in Kempen zum Ende des Jahres schließt, und sie ihre eröffnet. Deshalb stellt sie klar: „Das war keine Absicht, ich habe schon lange nach einem passenden Objekt gesucht, wo ich das machen kann“, sagt Bratfisch, die gemeinsam mit ihrer Familie in Grefrath-Oedt wohnt. Zunächst sollte es eine reine Hebammenpraxis werden, nach und nach entwickelte sich die Idee zur Elternschule, so Bratisch.

Um diesen Bereich auch abzudecken, hat sie eine Kooperation mit der erfahrenen Hebamme Ilonka Dedio geschlossen und bietet den schwangeren Frauen oder frisch gebackenen Müttern eine Hebammensprechstunde an. Dafür sei eine telefonische Anmeldung erforderlich. Die Pekip-Kurse sollen zunächst am Morgen und im Vormittagsbereich stattfinden. Ein Ausbau am Nachmittag sei aber in Planung, je nachdem, wie der Bedarf sei, erzählt Jessica Bratfisch. Für die Drei- bis Vierjährigen hat die Elternschule Tanz- und Bewegungskurse im Angebot, außerdem gibt es Erste-Hilfe-Kurse für Eltern, aber auch Kinder ab drei Jahren.