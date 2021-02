Fitness für Körper & Seele in Kempen : So bleiben Mami und Baby fit

Julia Gericke stellt Übungen vor, die erst nach beendeter Rückbildung ausgeführt werden dürfen, denn erst dann sind die geraden Bauchmuskeln wieder geschlossen. Sie empfiehlt dazu Gute-Laune-Musik und drei mal acht Wiederholungen pro Übung. Foto: Norbert Prümen

Kempen Im Lockdown bietet die Elternschule Kempen ihre Kurse online an. Dazu gehört unbedingt Musik, die gute Laune macht, sagt Leiterin Julia Gericke – gerade in diesen Zeiten.

Für werdende Mütter und Frauen mit kleinen Kindern ist es im Lockdown nicht leicht: Bei der Schwangerschaftsgymnastik andere Frauen treffen, im Rückbildungskurs neue Freundinnen finden, sich austauschen, Fragen stellen, quatschen, vielleicht gemeinsam einen Kaffee trinken, während die Babys neugierig ihre Altersgenossen beäugen – all das fällt im Augenblick aus. Jedenfalls in der realen Welt. In der virtuellen Welt laufen Kurse für Schwangerschaftsgymnastik, Rückbildung, Fitness für Mutter und Kind, Yoga oder Pilates weiter.

Dafür sorgt Julia Gericke. Die Leiterin der Elternschule Kempen hat mit dem ersten Lockdown seit April ihr Programm nach und nach ins Internet übertragen. Im Sommer waren Kontakte wieder möglich, im November folgte der zweite Lockdown. „Im siebten Monat im Lockdown bieten wir inzwischen so weit wie möglich alles online an“, sagt die Mutter von zwei Söhnen. „Uns liegt es am Herzen, dass wir die Mütter weiter begleiten können. Ohne eine Zwischenzeit, in der sie nichts machen können.“ Das Online-Angebot sei seit April nicht wegzudenken. Dabei nutzen nicht nur Schwangere oder Frauen mit Kindern die Kurse der Elternschule. Auch Seminare für Senioren oder für Männer gehören zum Programm.

Info Online-Kurse via Zoom-Meeting Angebot Die Elternschule Kempen bietet Kurse rund um das Thema Geburt, Kurse für Mutter und Kind, Seniorengymnastik und vieles mehr an, darunter Yoga, Pilates und Zumba. Lockdown Online finden die Kurse via Zoom-Meeting statt, wer mag, kann auch ein Video bekommen, um die Übungen dann zu machen, wenn die Kinder schlafen. Mehr über die Kurse im Internet: www.elternschule-kempen.de.

Mit dem Ausbau der Online-Kurse hat Gericke investiert. Auf einem großen Bildschirm kann sie die Kursteilnehmer sehen, wenn die daheim ihre Kamera am Laptop eingeschaltet haben, und Hinweise geben, wenn jemand eine Übung falsch ausführt. Die Musik, die sie während der Einheiten nutzt, kann sie streamen – denn peppige Musik, findet Gericke, gehört einfach dazu: „Ich finde Musik so wichtig, um die Leute zu motivieren“, sagt die 48-Jährige. „Gerade in der jetzigen Zeit. Musik hebt die Stimmung.“ Deshalb gibt es in ihren Kursen derzeit Gute-Laune-Songs.