Grefrather Elterninitiative M.u.m. wird 30 Warum die Familie immer im Zentrum steht

Aber jetzt wird das 30-jähriges Bestehen gefeiert. Am Samstag, 16. September, sind Groß und Klein, Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde, Unterstützer und alle Interessierten in der Zeit von 13 bis 18 Uhr in die Räumlichkeiten an der Vinkrather Straße 64 a in Grefrath eingeladen, um ein großes, aber entspanntes Familienfest zu feiern. Neben Hüpfburg, Stockbrot, vielen Spielstationen, Kaffee und Kuchen und Tombola wird es als besondere Überraschung eine Zaubershow und einen Ballonkünstler geben.