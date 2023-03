Angebot für (werdende) Eltern Elterncafé in Kempen feiert zehnjähriges Bestehen

Das Elterncafé öffnet seine Türen nicht nur im Haus für Familien „Campus“, sondern außerdem auch in den Kempener Stadtteilen Tönisberg und St. Hubert. In Tönisberg findet das Elterncafé immer dienstags von 9 bis 12 Uhr in der Jugendfreizeiteinrichtung „Mounty“, Erprathsweg 7, statt. In St. Hubert öffnet das Elterncafé in der Jugendfreizeiteinrichtung „Calimero“, Aldekerker Straße 19, immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr. Dort kann ebenfalls Kontakt zum Familienbüro aufgenommen werden.