Stadt Kempen: Ellenstraße: Anwohner laden zum Pflanzfest ein

Stadt Kempen

Die Interessengemeinschaft Ellenstraße in Kempen will am heutigen Samstag, 12. Mai, ihre Straße in eine sommerliche Blumenmeile verwandeln. Ab 11 Uhr wollen Anwohner und Geschäftsleute auf der Ellenstraße in der Altstadt zu Schaufel und Harke greifen, anschließend sollen die Pflanzen gut gegossen werden. Zum Pflanzfest sind alle Kempener und Besucher der Altstadt herzlich willkommen. Mit WiJo Heinen, der nicht nur Künstler mit Atelier an der Ellenstraße ist, sondern auch Gärtnermeister, gab es den besten Berater und Einkäufer für die Pflanzen. Jeder ist zum Mithelfen eingeladen oder auch nur zum gemütlich Draußensitzen bei den Cafés und Restaurants, um anderen beim Arbeiten zuzusehen, so Heinen.