Bürgerpreis der Kempener Grünen Steckenpferd für junge Aktivistin

Seit 2004 übereichen die Grünen die Auszeichnung jährlich an Bürger für deren Einsatz in den verschiedensten Bereichen. In diesem Falle ist es das Engagement für die Beschäftigung mit der Klimaproblematik. „Lizzy ist eine der politisch exponiertesten Beteiligten an den lokalen Aktivitäten von Fridays for Future (FFF). Sie war Mitgründerin der Kempener FFF und maßgeblich an der Vernetzung der Gruppen in der Region beteiligt“, sagte die Grünen-Stadtverordnete und Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses Ute Straeten bei ihrer Laudatio auf die Preisträgerin.