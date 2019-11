Sonderkonzert : Percussion mit Moby Dick

Kempen Das Quartett „Elbtonal Percussion“ kennt sich aus in Klassik, Jazz und Weltmusik und mischt stilistische Elemente zu neuen Klangeffekten. Diesmal kombinierte es sein Können mit dem Roman von der Jagd auf den weißen Wal.

„Moby Dick“ erschien 1851 in London und New York. Der amerikanische Schriftsteller Herman Melville (1819-1891) schildert darin den Rachefeldzug des fanatischen Kapitäns Ahab. Vor Jahren hatte er im Kampf mit einem weißen Killerwal ein Bein verloren. Auf der Jagd nach ihm reißt Ahab bedenken- und gewissenlos sich selbst, sein Schiff und seine ganze Mannschaft in den Tod. Als Einziger überlebt der Ich-Erzähler. Angeregt zu diesem Buch wurde Melville sowohl durch zeitgenössische Berichte von Katastrophen bei Waljagden als auch durch eigene Erlebnisse. So wurde 1820 das Schiff „Essex“ von einem Wal gerammt und versank mit 20 Mann Besatzung im Pazifik. Melville hatte 1841 auf einem Walfänger angeheuert. Die Verhältnisse auf dem Schiff fand er so unzumutbar, dass er bei einer Zwischenlandung desertierte und nach Tahiti flüchtete.

Dass Brückner ein ausgezeichneter Rezitator ist, steht außer Frage. Leider war er – vor allem in den mittleren Reihen – nicht immer gut zu verstehen, besonders, wenn sein Vortrag lauter wurde. Das dürfte weniger an seiner Aussprache gelegen haben als an der Akustik der Paterskirche und an der Tontechnik. Mehrere Zuhörer informierten die Verantwortlichen in der Pause darüber. Offensichtlich wurde an der Aussteuerung etwas geändert; insgesamt war die Sprache im zweiten Teil etwas besser zu verstehen. Das Hören der Musik war dagegen von Anfang an problemlos. Höhepunkt war zweifellos der Schluss-Monolog des Kapitäns Ahab. Dabei kamen auch, anders als zuvor, Textrezitation und Musik gleichzeitig zum Einsatz.