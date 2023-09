Premiere in Grefrath „Holiday On Ice“ kündigt neue Show an

Die Welt-Premiere findet, wie in den vergangenen Jahren, im Grefrather Eisstadion am 15. November statt. Sieben Termine sind reserviert. „No Limits“ soll rasant und revolutionär werden, spannende Unterhaltung und zauberhafte Überraschungen bieten. Davon ist „Holiday On Ice“-Produzent Peter O’Keeffe überzeugt: „Wir wollen das Publikum in unsere magische, bunte und fröhliche Welt entführen. Mit der Show zeigen wir, dass unsere Fantasie auch nach 80 Jahren noch immer grenzenlos ist und wir mutig neue Wege gehen.“ Keine Grenzen, so kündigt er an, kennt auch der Einsatz hochmoderner Technik, um die Inszenierung zu einem visionären Ereignis werden zu lassen.