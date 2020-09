Eissport- und Eventpark : Die Eislaufsaison in Grefrath beginnt am 9. Oktober

Die Eislaufsaison in Grefrath beginnt am 9. Oktober

Grefrath Durch ein aufwendiges Corona-Konzept ist es möglich, Halle, Außenzelt und Außenring für Besucher zu öffnen. Die Anzahl der Gäste ist aber begrenzt.

Eine gute Nachricht: Eislaufen im Grefrather Eissport- und Eventpark findet in dieser Wintersaison statt. Nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für alle Vereine und Sportgruppen. Was normaler­weise eine Selbstverständlichkeit ist, stand diesmal zunächst unter unsicheren Vorzeichen, nachdem bereits das gesamte Programm des Frühjahrs und Sommers ausfallen musste. Doch nun steht fest: Am 9. Oktober beginnt die Eislaufsaison in Grefrath. Unter etwas anderen Vorzeichen.